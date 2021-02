O alemão Ozil trocou o Arsenal, da Inglaterra, pelo Fenerbahce, da Turquia, numa operação sem custos Reprodução/Instagram

ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2021

Zurique - O número de transações internacionais durante a janela de transferências de janeiro caiu 36,2% e o montante de dinheiro envolvido nesses negócios despencou para quase a metade, em comparação com o mesmo período de 2020. Os dados constam em relatório elaborado pela Fifa e confirmam o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia do futebol.



Em janeiro, a Fifa registrou 2.690 movimentos de jogadores de um país para outro, o número mais baixo dos últimos seis anos. Outro sinal de que os clubes estão apertando os cintos é o valor total destas operações, que diminuiu 49,1%. Se há um ano as transações da janela de janeiro chegaram a US$ 1,1 bilhão (R$ 5,9 bilhões na cotação atual), agora caíram para US$ 590 milhões (R$ 3,1 bilhões).



Apesar de não ter fornecido o número detalhado de cada transferência, a Fifa anunciou que a contratação do jovem marfinense Amad Diallo, que trocou o Atalanta, da Itália, pelo Manchester United, da Inglaterra, foi a mais cara de todas, seguida pela do brasileiro Diego Rosa, negociado pelo Grêmio ao Manchester City, da Inglaterra, e do franco-marfinense Sébastien Haller, ex-West Ham, e novo reforço do Ajax, da Holanda.



Campeão mundial sub-17, Diego Rosa foi vendido sem nem ter jogado pelo time profissional do Grêmio. O negócio já estava definido desde o meio do ano passado, mas só foi contabilizado pela Fifa em janeiro. O Manchester City pagou 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), mas se o atleta atingir metas estipuladas pelos ingleses o negócio pode render mais 24 milhões de euros (R$ 156 milhões).



Os números da janela de transferências de janeiro confirmam uma tendência de queda no mercado do futebol. Em 2020, o número de transferências já havia caído 5,4% em relação a 2019. Foi a primeira queda em uma década, segundo outro relatório divulgado pela Fifa em janeiro.



A expectativa é de que as transações voltem a ganhar força no meio do ano. O defensor austríaco David Alaba, do Bayern de Munique, da Alemanha, por exemplo, já anunciou que deixará o clube alemão. Capaz de atuar na zaga, na lateral ou no meio de campo, ele estaria nos planos dos espanhóis Real Madrid e Barcelona, segundo a imprensa alemã.



O jogador teve papel importante nas últimas conquistas do Bayern de Munique, onde chegou há 13 anos. Com a equipe alemã conquistou duas Liga dos Campeões da Europa (2013 e 2020), dois Mundiais de Clubes, nove edições do Campeonato Alemão e seis da Copa da Alemanha.



O próprio Bayern de Munique contratou o zagueiro francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig, da Alemanha. O jogador integrará o grupo do atual campeão mundial a partir da próxima temporada e, segundo a imprensa alemã, custou 43 milhões de euros (R$ 280 milhões).