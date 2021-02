Goleiro Alisson com o pai José Agostinho Becker Reprodução/Instragram

Publicado 25/02/2021 09:25

Pai dos goleiros Muriel, do Fluminense, e Alisson, do Liverpool e da Seleção, José Agostinho Becker morreu após desaparecer durante um mergulho em uma barragem na cidade de Lavras do Sul, município que fica a 320 km de Porto Alegre. O corpo dele foi encontrado por volta das 22h50 de quarta-feira (24) por um amigo e um funcionário da propriedade da família.



José Agostinho Becker, de 57 anos, desapareceu à tarde enquanto tomava banho na barragem onde fica a propriedade da família, em uma localidade conhecida como Rincão do Inferno, na zona rural do município. A família dos goleiros pediu privacidade e, por enquanto, não há maiores informações.

Pelas redes sociais, houve várias manifestações de pesar. Atual clube de Muriel, o Fluminense "lamentou profundamente" e desejou "toda a força aos amigos e familiares". O Internacional, onde os dois irmãos foram revelados, também deu condolências à família.

José Agostinho Becker foi goleiro de times amadores e uma das influências de Alisson e Muriel.