Jogador será o novo camisa 11 do clube chinês Reprodução

Por Lance

Publicado 25/02/2021 18:53

Rio - Nesta quinta-feira, o atacante Erik foi oficialmente anunciado como novo jogador do Changchun Yatai, da China. No dia 12 de janeiro, o site da ESPN reportou que a venda estava encaminhada, e que o Palmeiras receberia em torno de R$ 10 milhões por 60% dos diretor econômicos negociados com o clube chinês. Outros R$ 6 milhões seriam repassados ao Goiás.

VEJA O QUE O CHANGCHUN YATAI DISSE NA APRESENTAÇÃO DE ERIK



"Olá, Eric! Bem-vindo a Changchun Yatai



Após negociações amistosas, o Changchun Yatai Football Club e o Palmeiras Football Club chegaram a um acordo de transferência, com efeito imediato o brasileiro Eric Lima se transferirá oficialmente para o Changchun Yatai e vestirá a camisa 11. 2021 Super League Chinesa.



Eric, nascido em 18 de julho de 1994, tem 1,70 metros de altura, pesa 65 quilos e é ponta. Em 2013, Eric iniciou sua carreira na Barra de Goiás e, nos seis anos seguintes, mudou para o Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo e outros times do Barça. Na temporada de 2019, Eric mudou-se para a J League japonesa e juntou-se ao Yokohama Mariners. Ao fim de duas temporadas, ele representou o Yokohama Mariners em 48 jogos e marcou 24 gols.



Poucos dias atrás, Eric completou a observação de quarentena, teste de ácido nucléico e exame físico após chegar em Guangzhou, e se reuniu com a equipe de Changchun Yatai após todas as qualificações. O clube espera que ele mostre seu talento na Super League nesta nova temporada e torne sua carreira no Changchun Yatai mais emocionante."







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 长春亚泰足球俱乐部 Changchun Yatai FC (@changchunyatai_fc)

Como visto acima na nota do clube asiático, a demora no anúncio ocorreu porque Erik precisou ficar em quarentena antes de se unir à equipe. No dia 17 de fevereiro, o novo camisa 11 do Changchun Yatai comemorou o término do isolamento de 21 dias.