Rio - Josep María Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, foi preso nesta segunda-feira, em um escritório dentro do Camp Nou. De acordo com o jornal espanhol "As", a prisão faz parte de uma investigação da polícia civil chamada "Barçagate".

Além de Bartomeu, foram levados também o diretor-geral Oscar Grau, o diretor jurídico Romo Gómez Ponti e o ex-assessor da presidência do clube, Jaume Massafer. No entanto, não foi confirmado se as demais prisões foram feitas dentro do estádio do clube catalão.



"Estamos efetuando, neste momento, uma operação com agentes do departamento de crimes econômicos", declarou o porta-voz da polícia civil à agência AFP, sem dar mais detalhes da operação.

O "Barçagate" faz alusão à operação "Watergate", que derrubou o ex-presidente norte-americano Richard Nixon. A que envolve o Barcelona, investiga a contratação de uma empresa de desinformação feita pelo clube espanhol.