Uillian Correia atuando pelo Red Bull Bragantino Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino

Por Venê Casagrande

Publicado 01/03/2021 12:55

O Cuiabá acertou a contratação de Uillian Correia, volante que estava no Red Bull Bragantino. O jogador está, neste momento, passando por exames médicos para assinar contrato válido até dezembro, com opção de estender por mais uma temporada se a equipe conseguir a permanência na Série A.

Uillian Correia chegou a ter conversas adiantadas com o CSA e foi procurado por Juventude, mas o projeto do Cuiabá chamou mais atenção do volante, que chega para reforçar o Dourado no primeiro ano da equipe na Série A.

Com 31 anos, Uillian Correia tem no currículo passagens Coritiba, Vitória, Santa Cruz, Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Feirense, de Portugal, e Pelotas. O volante surgiu no futebol em 2009, quando atuou pelo Athletico-PR, na equipe Sub-20.