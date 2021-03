Haas apresentou o modelo VF-21 para a temporada 2021 Divulgação/Haas

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 11:28 | Atualizado 04/03/2021 11:28

Nona colocada no ano passado, a Haas apresentou o seu carro para a temporada 2021 de Fórmula 1 com uma novidade que surpreendeu os fãs da categoria. A equipe americana correrá com as cores da bandeira da Rússia no modelo VF-21.

A slick new livery for the new season was revealed by @HaasF1Team on Thursday



Watch 2020 morph into 2021 #F1 pic.twitter.com/80r4obMojn — Formula 1 (@F1) March 4, 2021

Explica-se: A nova patrocinadora e parceira da Haas é a empresa russa Uralkali, produtora e exportadora de fertilizantes da época da União Soviética, que estima-se ter levado mais de R$ 236 milhões para a equipe. O presidente é o pai do piloto russo Nikita Mazepin, que estreará na Fórmula 1 e já foi alvo de algumas polêmicas com apenas 22 anos.



A última e que mais repercutiu negativamente foi quando Mazepin apareceu em um vídeo assediando uma mulher, apalpando-a. "Não tenho orgulho disso. Não me comportei como deveria", desculpou-se na apresentação do novo carro.



Além de Mazepin, a Haas também terá outro estreante. Trata-se do filho do heptacampeão Michael Schumacher, Mick. O piloto de testes será o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson.



A temporada de Fórmula 1 começa no dia 28 de março, no GP do Bahrein.