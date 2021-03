Richarlison celebra com os companheiros o gol sobre o Liverpool AFP

04/03/2021

Rio - O técnico Carlo Ancelotti, do Everton, está encantado com o atacante Richarlison. O comandante rasgou elogios ao brasileiro, que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos e já soma 40 pelo clube.

"Tento falar com ele o tempo todo, todos os dias. Mas a comunicação não é tão boa. Talvez tenha dito a ele esse tipo de coisa (risos). Eu não sei por quanto tempo é o contrato dele, honestamente, mas Richarlison ficará aqui enquanto eu ficar, isso é certo. Gosto dele como jogador, e se ele não gosta de mim como técnico, tanto faz. Mas vai ficar aqui", brincou Ancelotti.

Em grande fase, Richarlison vive seu melhor momento com a camisa do Everton. Ancelotti rasgou elogios ao brasileiro e indicou que consegue enxergar o ex-jogador do Fluminense com um dos principais atacantes da Europa.

"Richarlison é um atacante moderno, completo, porque é um atacante que trabalha muito. As estatísticas físicas de Richarlison são muito altas, como de um meia. Mas ele tem velocidade e é muito preciso na área. Fantástico com a cabeça, preciso na frente do goleiro, sua movimentação sem bola é muito boa. Acho que ele pode ser um dos maiores atacantes da Europa, tenho certeza, porque ele tem todas essas qualidades e não tem uma posição específica no campo."