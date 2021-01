Everton Ribeiro Marcelo cortes / flamengo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 11:31

Rio - Ventilado no Al-Nasr, dos Emirados Árabes, meia Everton Ribeiro pode deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador, de 31 anos, vem conversando com a família e com o seu estafe sobre a possibilidade de mudar de ares.

Segundo o site, o clube do mundo árabe ainda não formalizou uma proposta oficial aos cariocas, porém, deverá fazer em breve com valores que giram em torno de R$ 40 milhões. O interesse dos árabes não é novidade e o o atleta foi ventilado no mesmo no clube no passado.

De acordo com o portal, Everton Ribeiro tem boas memórias de Dubai e nunca escondeu a vontade de um dia retornar aos Emirados Árabes. Além das boas condições de vida para sua família, a boa reputação junto a torcedores e dirigentes é um fator que pesa positivamente para uma volta ao país.



O Flamengo ainda acompanha com cautela a possível oferta. A entrada de R$ 40 milhões nos cofres em uma possível venda dos direitos de um jogador que custou R$ 22 milhões em 2017 impede que o negócio seja classificado como ruim, até pela idade do jogador. Everton Ribeiro, de 31 anos, tem contrato com o Flamengo até o final de 2023.