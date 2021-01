Everton Ribeiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/01/2021

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o meia Everton Ribeiro poderá receber em breve uma oferta de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões) para deixar o clube carioca. As informações são do jornalista Jorge Nicola, dos canais "ESPN".

De acordo com o jornalista, a oferta seria do Al Nasr, e equipe dos Emirados Árabes, clube que já havia demonstrado interesse no jogador no ano passado. Everton Ribeiro, tem 31 anos, e está no Flamengo desde a temporada de 2017.

Com parte do orçamento para 2021 reduzido por conta das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo estuda a possibilidade de fazer vendas neste ano. Recentemente, Lincoln deixou o clube carioca rumo ao Japão, mas os valores (cerca de R$ 16 milhões) foram considerados bem pequenos.



Em 2019, a oferta rejeitada pelo jogador girava em torno de R$ 20 milhões. Apesar do possível aumento da proposta, de acordo com o jornalista da ESPN, o Flamengo não deverá negocia Everton Ribeiro por esses valores.