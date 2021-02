Everton Ribeiro Everton Silveira/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:44

Rio - Através de votação popular nas redes sociais, o perfil oficial do Brasileirão escolheu o gol mais bonito desta temporada no torneio. Os meias Everton Ribeiro, do Flamengo, e Martín Benítez, do Vasco, concorriam ao prêmio, que foi vencido pelo jogador do Rubro-Negro, com 51% dos votos. A votação ocorreu nos stories do Instagram do campeonato e teve mais de 400 mil interações.

