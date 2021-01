Benítez fez 28 jogos pelo Vasco em 2020, dois gols e conquistou a admiração dos torcedores Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - A novela envolvendo a renovação do empréstimo de Benítez demorou um pouco mais que o esperado, mas parece que o desfecho está próximo e será positivo para o Vasco. Segundo informações do portal "Espn", o próprio jogador interveio e estaria negociando diretamente com a diretoria do Independiente, clube a qual pertence, para que aceitem a proposta feita pelo clube carioca a mais de dois meses.

O fato de que o meia não poderia ser inscrito em nenhuma competição jogada pelo time argentino no momento, só faz com que o jogador queira ainda mais permanecer no Cruzmaltino, que quer contar com o atleta até o fim do Campeonato Brasileiro.

A proposta feita pelo Vasco ao Independiente tem cifras menores que o clube argentino deseja, porém a vontade do jogador em ficar tem sido crucial. O grande empecilho é saúde financeira do clube brasileiro e a diretoria vem estudando uma forma de pagar um valor que seja aceitável aos argentinos para ter Benítez pelas próximas semanas.

Além disso, ainda segundo a ESPN, o Vasco tem o interesse em comprar o meia em definitivo após o Brasileirão e já tem discutido isso internamente. A tentativa de compra só será realizada caso o time consiga se manter na primeira divisão do Brasileirão.

Jorge Darmiani, diretor do Independiente, revelou que o valor estipulado ao Vasco para que Benítez seja contratado em definitivo era de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 24 milhões, por 60% dos direitos econômicos.