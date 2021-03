Conti em ação pelo Benfica Divulgação Benfica

Por Venê Casagrande

Publicado 12/03/2021 00:22

O Bahia está no mercado em busca de reforços e está próximo de anunciar mais uma contratação para a temporada 2021. Trata-se do zagueiro Germán Conti, atualmente do Benfica. O Tricolor se acertou com a diretoria do clube português irá oficializar a chegada do argentino. A documentação já foi enviada com o time europeu à cúpula baiana.

O defensor chegará ao Bahia por empréstimo até dezembro, com opção de compra avaliada em 2 milhões de euros, cerca de 13,2 milhões de reais ao término do vínculo. Como Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, não conta com Germán Conti para a temporada, a equipe portuguesa topou negociar o jogador com o Tricolor baiano.

Publicidade

Conti chegou a entrar na pauta do Atlético-MG em janeiro, mas estava emprestado ao Atlas, do México, e voltou recentemente para o Benfica. Com 26 anos, o zagueiro argentino tem contrato com o Benfica até junho de 2023.

O zagueiro Conti iniciou no futebol em 2012, pelo Colón, da Argentina. Em 2017, ele foi negociado com o Benfica, mas pouco entrou em campo e foi emprestado ao Atlas, onde ficou por duas temporadas, e retornou ao time português, mas não será aproveitado por Jorge Jesus.