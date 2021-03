Luis Suárez chegou a 500 gols na carreira AFP

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:46

Em grande fase no Atlético de Madrid, Luís Suárez alcançou 500 gols na carreira no fim de semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Alavés. Para celebrar a marca, o atacante uruguaio anunciou que irá distribuir 500 bolas para jovens jogadores.



Em parceria com uma empresa de material esportivo, Suárez fará a distribuição em cidades onde atuou. Ou seja, as bolas irão para Montevidéu (Uruguai), Groninga e Amsterdã (Holanda), Liverpool (Inglaterra) e Barcelona e Madri (Espanha).



"Gostaria de retribuir às sete equipes que me formaram como jogador de futebol. Procurei dar um impulso nas categorias de base que precisam de suporte e equipamentos, inspirando-os a seguir seus sonhos, homenageando equipes, jogadores e torcedores que fizeram parte da minha jornada: no Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid e na seleção uruguaia, todos estão no meu coração. Esta é uma homenagem especial a todos eles e suas comunidades. Espero que a doação e a carta possam trazer um sorriso aos rostos das pessoas. O futebol me deu muito e gostaria de retribuir ao povo", disse Suárez.



Artilheiro do Campeonato Espanhol com 19 gols, o atacante uruguaio marcou mais vezes pelo Barcelona (198), seguido por Ajax (111), Liverpool (82), Atlético (19), Groningen (15) e Nacional (12). Pela seleção do Uruguai foram mais 63 gols.