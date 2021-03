Primeiro reforço do Palmeiras para 2021, Danilo Barbosa chega por empréstimo ao Nice, da França, até dezembro Divulgação/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:40

São Paulo - O Palmeiras oficializou nesta terça-feira o anúncio de Danilo Barbosa como o primeiro reforço para a temporada 2021. O volante, de 25 anos, chega do Nice, da França, por empréstimo, até dezembro. Revelado pelo Vasco, Danilo, após colecionar convocações pelas seleções de base, despontou como uma promissora revelação em São Januário e foi vendido para o Braga, de Portugal, com apenas 18 anos.



Desde então acumulou bagagem na Europa, após disputar apenas nove jogos como profissional no Vasco. Negociado com o Braga em 2014, o volante ainda vestiu as camisas de Valencia, da Espanha, Benfica, de Portugal, Stardad Liége, da Bélgica. Em 2017, voltou para o próprio Braga, onde trabalhou pela primeira com o técnico Abel Ferreira. Destaque, foi contratado pelo Nice ao fim da temporada.



"Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do maior Campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisa, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo", disse Danilo.



No Palmeiras, o volante chega terá como concorrentes Fellipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e xará Danilo, conterrâneo de Salvado, de 19 anos.