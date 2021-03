Jogadores japoneses celebram um dos 14 gols sobre a Mongólia, pelas Eliminatórias da Copa AFP

Publicado 30/03/2021 16:40

Após um ano, a seleção do Japão voltou a campo em grande estilo e aplicou uma incrível goleada de 14 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A vítima foi a Mongólia, que ainda por cima 'desistiu' da partida antes do apito final e ainda conseguiu levar três gols nos acréscimos, num período de menos de três minutos.



Essa foi a segunda maior goleada da seleção japonesa em sua história. A equipe atual ficou a apenas um gol de igualar os 15 a 0 sobre Filipinas, em 1967.



O principal destaque da partida foi Osako, autor de três gols. Também marcaram Inagaki e Ito, duas vezes cada, Minamino, Osako, Kamada, Morita, Tuya, Furuhashi e Asano. Apesar de o mando de campo ser da Mongólia, a partida foi disputada na cidade de Chiba, no Japão, com portões fechados por causa da covid-19.



Com o resultado, o Japão se classificou para a próxima fase das Eliminatórias com três rodadas de antecedência. A equipe nipônica chegou a 15 pontos em 5 jogos e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo F, com 27 gols marcados e nenhum sofrido. Vale lembrar que os adversários não são seleções com tradição: Além da Mongólia, tem o Tajiquistão, Quirguistão e Mianmar.