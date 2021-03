Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:25

Rio - Neto voltou a fazer críticas ao atacante Neymar. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o apresentador disse que o craque deveria focar em ganhar uma Liga dos Campeões e parar de comentar "BBB".

"O Neymar, em vez de pensar em ganhar a Champions, é comentarista de BBB. A gente tem que focar no quê? Em ajudar. (...) Eu continuo batendo nessa tecla", disparou o ex-jogador.



Neto também criticou o fato do povo brasileiro estar focando mais no programa da Rede Globo do que no momento crítico da pandemia no país.

"Ontem batemos mais um recorde de mortes por covid-19 e o Brasil está preocupado com a Sarah, que saiu do BBB. A gente não devia estar preocupado com a vacina? A FPF está preocupada com o lugar em que vai ter Paulistão, se pode jogar em Marte. A gente tem que ficar preocupado com o que está acontecendo aqui", completou.