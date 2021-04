Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:31

Rio - Maike Finessi, surfista e mergulhador, de 39 anos, morreu na madrugada da última terça-feira, após ser atingido por um raio enquanto pescava em Ubatuba, litoral de São Paulo. A morte foi confirmada pela família do atleta.

Segundo a revista Hardcore, o longboarder estava em uma embarcação com amigos e foi surpreendido com uma tempestade. O surfista foi atingido por um raio e morreu na hora, ao tentar sair do local.

"Você foi um homem especial e deixa uma família linda. Cumpriu seu papel e viveu a vida intensamente", disse uma prima de Finessi, nas redes sociais.