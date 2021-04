Alberto Valentim é o novo técnico do Cuiabá Divulgação

Publicado 01/04/2021 17:51

Rio - O Cuiabá anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim para a temporada 2021. Ex-Botafogo, Vasco e Palmeiras, o treinador chega com a missão de comandar o Dourado em sua primeira participação na elite futebol brasileiro na história do clube.

O Cuiabá chegou a sondar Tiago Nunes, que ganhou destaque no Athletico, mas teve passagem muito abaixo do esperado no Corinthians. No entanto, avançou na negociação com Alberto Valentim, que também tem experiência em grandes clubes.

Como treinador, Valentim trabalhou no Palmeiras, Vasco, Botafogo, sendo campeão carioca em 2018. Dirigiu também Pyramids, do Egito e o Avaí. Como jogador ele defendeu São Paulo, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo, entre outros.