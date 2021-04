Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 14:01

Rio - Após chegar em acordo com Serra Macaense e estafe do jogador, diretoria tricolor busca composição com clube de General Severiano para acertar de vez a contratação de Matheus Babi. Dessa forma, o Tricolor negocia com o Botafogo para fechar a contratação do atacante de 23 anos e vencer a concorrência do Athletico-PR.

O clube de General Severiano possui 40% de taxa de vitrine do jogador e deseja ser ressarcido pela liberação antes do fim do vínculo. Em razão das limitações financeiras, o Fluminense está disposto a ceder jogadores por empréstimo, com o Tricolor arcando com os salários, para selar a negociação.



Publicidade

Para isso, o Botafogo passou uma lista das posições em que teria interesse, para que o Fluminense oferecesse nomes e os clubes chegassem a um denominador comum (ainda não foi definida a quantidade de jogadores que seriam emprestados).



O Alvinegro levantou as seguintes posições: lateral direita, zagueiro, primeiro volante, meia e centroavante. O Fluminense, por sua vez, colocou os seguintes nomes à disposição: Daniel Bolt (lateral-direito), Frazan (zagueiro), Yuri (volante), Caio Vinicius (volante), Wallace (meia) e Samuel (centroavante).

Publicidade

Fluminense e Athletico-PR disputam a contratação de Babi, que pertence ao Serra Macaense. O Tricolor fez uma proposta de € 1 milhão por 25% dos direitos econômicos, enquanto o Furacão ofereceu cerca de € 1,5 milhão por 60%.

As duas ofertas foram bem vistas pelo clube de Macaé e pelo estafe do jogador. No entanto, o Tricolor aposta na vitrine da disputa da Libertadores como diferencial, além de o atleta já estar ambientado ao Rio de Janeiro.