Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 19:53

Rio - As negociações entre Botafogo e Fluminense ganharam novos capítulos nas últimas horas. Após a proposta do Tricolor de envolver o zagueiro Frazan, e o meia Yuri nas tratativas, a torcida do Alvinegro foi às redes sociais criticar a possível chegada da dupla. E, de acordo com o 'UOL', a repercussão negativa fez com que a diretoria do Botafogo recuar no negócio.

Ainda segundo o portal, a negociação está agora 'emperrada'. O clube carioca já havia sinalizado positivamente para a chegada de Frazan e Yuri, mas as críticas dos torcedores na internet fizeram a diretoria mudar de ideia. O Serra Macaense, que detém a maior parte dos direitos federativos do atleta, já aceitou a proposta do Fluminense de R$ 6,7 milhões.