Por O Dia

Publicado 04/04/2021 15:02

Rio - A rodada deste domingo do Campeonato Espanhol ficará marcada por mais uma triste acusação de racismo. Aos 29 do 1º tempo na partida entre Valencia e Cádiz, o zagueiro Mouctar Diakhaby, dos Ches, se envolveu em uma discussão com o zagueiro adversário Juan Cala e o acusou de racismo.

Após verem a revolta de Diakhaby, seus companheiros decidiram abandonar o campo em solidariedade. O time ficou alguns minutos no vestiário, mas acabou optando por voltar para disputar a partida, que estava 1 a 1. O zagueiro não retornou e foi substituído.



Nas redes sociais, o Valencia revelou que Diakhaby acusa Cala de racismo e que o pedido para que o time retornasse a campo partiu do próprio defensor.

"A equipe se reuniu no vestiário e decidiu voltar a campo e lutar pelo escudo, mas firma na condenação ao racismo em todas as suas formas. Não ao racismo!", escreveu o time espanhol.

"Nosso total apoio a Diakhany. Não ao racismo! O jogador, que recebeu um insulto racista, pediu aos seus companheiros que voltem ao campo para lutar. Todos estão contigo, Mouctar!", completou.