Fluminense goleou o Flamengo no Sub-17 MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 21:04

Rio - A pandemia da Covid-19 no Brasil tem atingido recordes nos últimos dias, o que tem afetado novamente alguns torneios pelo país. De acordo com o site 'Portal da Base', o Campeonato Brasileiro Sub-17, que estava previsto para se iniciar no próximo sábado, 10 de abril, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol para o dia 8 de maio.

Ainda segundo o site, outras competições de categorias de base que começariam este mês também foram adiadas para maio. Não foi a primeira mudança no calendário da competição. Antes, o Brasileirão sub-17 já havia sido adiado do dia 23 de março para o dia de abril. Com jovens promessas, como Kayky e Metinho, o atual campeão do torneio é o Fluminense.