Publicado 05/04/2021 21:30

Na tarde do último domingo (04), quando o Goiás entrou em campo para enfrentar o Jaraguá, e venceu, um jogador tinha algo a mais para comemorar, além da vitória. O goleiro Tadeu, um dos principais jogadores da equipe Esmeraldina, completava dois anos da sua chegada ao Goiás.

“É muito gratificante pra mim estar aqui a dois anos. Já são mais de 80 jogos com a camisa do Goiás. Me sinto muito honrado em fazer parte da história de uma equipe tão grande, como o Goiás. Sei que eu sou um privilegiado por poder vestir essa camisa. Poder representar esse clube dentro de campo, é um motivo de muito orgulho. É uma grande satisfação alcançar uma marca como essa”, disse.

Desde que chegou ao Goiás, Tadeu assumiu a titularidade da equipe e logo caiu nas graças da torcida. Logo na sua estreia, no Maracanã, contra o Fluminense, Tadeu foi o herói da partida, defendendo um pênalti cobrado por Luciano e sendo peça chave na vitória por 1 a 0.

Daí então, Tadeu acumulou partidas de destaque e foi um dos melhores na sua posição no Campeonato Brasileiro de 2019. Após as boas atuações, Tadeu chamou atenção de várias equipes, mas preferiu permanecer no Goiás e assinou um contrato válido até 2023.

Em 2020, apesar do rebaixamento da equipe Esmeraldina, Tadeu continuou sendo o principal destaque da equipe e chamando atenção de todos pelas suas belas defesas. Desde a sua estreia, Tadeu defendeu a meta Esmeraldina em 85 partidas. De acordo com o site de estatísticas Instat, Tadeu contabiliza mais de 300 defesas, entre difíceis e “normais”. Além disso, o arqueiro defendeu quatro pênaltis neste período.