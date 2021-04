Jorginho DIVULGAÇÃO

Publicado 05/04/2021 15:30 | Atualizado 05/04/2021 15:30

Rio - O Atlético, único representante de Goiás, na Série A de 2021 anunciou a contratação de Jorginho como seu novo treinador. Ex-técnico de Vasco e Flamengo, o comandante esteve à frente do Coritiba no último Campeonato Brasileiro. Jorginho estava sem clube desde outubro do ano passado.

Aos 56 anos, Jorginho também já dirigiu outros clubes importantes como Ponte Preta e Bahia. No futebol goiano, ele dirigiu o Goiás em 2010, tendo participado da campanha do Esmeraldino que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Fora do Brasil, o treinador já trabalhou no futebol do Japão e dos Emirados Árabes.



Como jogador de futebol, Jorginho teve uma trajetória muito vitoriosa no futebol. Com passagens por Flamengo, Vasco, São Paulo, Fluminense, clubes do futebol alemão e japonês, o ex-lateral-direito foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994.