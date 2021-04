Tite Lucas Figueiredo / CBF / DIVULGAÇÃO

Publicado 05/04/2021 17:44

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Aos 59 anos, o comandante entrou no critério para vacinação de profissionais de educação física com 59 anos ou mais, que se iniciou nesta segunda-feira na capital fluminense.

O técnico Tite recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Boa, comandante!



Ele ainda mandou o recado depois: "A ciência e a medicina são fundamentais para nossa vida e nosso futuro. Vacina sim!" pic.twitter.com/KIHurSxvPj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 5, 2021

O técnico vai receber a segunda dose no dia 3 de maio. Tite manifestou em algumas oportunidades receio de trabalhar durante período da pandemia. A seleção brasileira alterou a programação regular, sem realizar treinos no campo de jogo na véspera da partida fora do país, atividades chamadas de reconhecimento do gramado.



A seleção brasileira de futebol ainda não entrou em campo em 2021. Os próximos compromissos previstos são amistosos antes da Copa América, que será realizada na Colômbia e na Argentina, entre junho e julho. O Brasil está no grupo B e tem estreia prevista para 14 de junho, contra a Venezuela.