A paulista Luisa Stefani formou dupla com a norte-americana Hayley Carter na campanha do WTA 1000 de Miami MARCELO STEFANI/divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:04

Miami - O vice-campeonato no torneio de duplas do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, no domingo, garantiu a paulistana Luisa Stefani, de 23 anos, um lugar no top 30 do mundo. Agora na 26ª posição no ranking da entidade, ela escreveu o nome na história como a primeira brasileira a figurar o seleto grupo desde que o ranking WTA, em 1975. À frente de Stefani segue Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira que chegou a ser a número 1 do mundo nas décadas de 1950 e 1960.



Com 3.360 pontos, Luisa planeja alçar voos mais altos em 2021. Com disciplina e dedicação, mira o 'exclusivo' grupo das dez melhores duplistas do mundo. A canadense Gabriela Dabrowski é a décima colocada com 5.760 pontos. Ao lado da norte-americana Hayley Carter, Luisa foi derrotada na final pelas japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, nelhor dupla da temporada, por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).

"Foram duas semanas muito positivas em Miami, primeira vez numa final de WTA 1000, melhor ranking da carreira. Muita aprendizagem e feliz com o nível que a gente vem apresentando e a nossa melhora nos últimos meses. Agora é seguir trabalhando e o ano só está começando. Obrigado a todos que mandaram mensagens e por toda a energia que estou recebendo. Vamos que vamos, que tem muito mais pela frente", disse Luisa.



Após a premiação, Luisa fez questão de comemorar o vice-campeonato ao lado dos pegadores de bola do torneio. Ela e o irmão, quando eram adolescentes, tentaram ser pegadores de bola em Miami, e não foram aceitos. Por isso, Luisa lembrou que jogar em Miami foi muito especial nestes dias.



A dupla não descansa e já segue para Charleston, na Carolina do Sul, para a disputa do WTA 500 local com premiação de US$ 565 mil, disputado sobre o Har Thru, o saibro verde, pó de cimento. A dupla estreia na terça ou quarta-feira contra as checas Lucie Hradecka e Marie Bouzkova. Depois de Charleston, Luisa vai para Bytom, na Polônia, jogar a Billie Jean King Cup pela equipe do Brasil. Em seguida, começa a temporada europeia no saibro com Stuttgart, Madri, Roma e Roland Garros.