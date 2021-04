Considerado uma das maiores revelações de geração 2000, o norueguês Haaland está em alta no mercado da bola AFP

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:38

Dortmund - A proximidade da abertura da janela europeia aumenta os rumores de uma possível e astronômica venda de Haaland. Se depender do desejo de Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, da Alemanha, não será negociado brevemente. Para driblar o assédio dos espanhóis Barcelona e Real Madrid e dos gigantes do Reino Unido, o dirigente revelou que o clube está aberto para ofertas pelo inglês Sancho. No entanto, só negociará o apoiador em caso de 'oferta excepcional'.



Quinto colocado na Bundesliga, o Borussia não repete a campanha da temporada passada, mas está vivo na Liga dos Campeões. O Manchester City, um dos interessado em Haaland, é o adversário nas quartas de final. Com a perda de receita com bilheterias, o clube pode ser obrigado a vender algumas de suas joias na próxima janela.

"Não temos um plano paralelo. Discutiremos isso com Erling, seu pai e Mino Raiola. Também queremos que ele fique feliz se ficar conosco, para fazer gols para o Borussia no próximo ano com convicção. Não há plano alternativo... Jadon Sancho está conosco há muito mais tempo que Haaland, vamos ter que falar com ele também. Se houver uma oferta excepcional, vamos discuti-la como o jogador e seu empresário, como sempre. No entanto, estou muito certo de que o mercado de transferências funcionará de forma muito limitada neste verão", disse ao 'Goal'.