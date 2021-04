Jogos Olímpicos foram adiados em um ano por causa da covid-19 AFP

Por AFP

Publicado 06/04/2021 11:36 | Atualizado 06/04/2021 11:37

A Coreia do Norte não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 devido aos riscos do novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira (6) o ministro dos Esportes do país. O Comitê Olímpico Norte-Coreano decidiu em reunião "não participar da 32ª edição dos Jogos, para proteger os atletas da crise de saúde mundial gerada pela covid-19", indicou o serviço de informações do Ministério dos Esportes.

Um porta-voz da Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou à AFP que "não recebeu nenhum pedido oficial do Comitê Nacional Olímpico da Coreia do Norte para ser liberado de sua obrigação".

A última participação olímpica do isolado e nuclearizado país norte-coreano foi em Jogos de Inverno, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, e contribuiu para a reaproximação diplomática entre os dois vizinhos em 2018.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, enviou a irmã Kim Yo Jong para esses jogos, nos quais o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, aproveitou para promover negociações entre Pyongyang e Washington que resultaram em dois encontros entre Kim e o presidente americano, que na época era Donald Trump.



O anúncio de Pyongyang põe fim às esperanças de Seul de transformar os adiados Jogos de Tóquio em uma nova oportunidade para reativar o processo de negociação da paz que está paralisado desde o fracasso da última reunião entre Kim e Trump em Hanói (Vietnã) em fevereiro de 2019.



O anúncio, que data desta segunda-feira e foi publicado nesta terça-feira no site do ministério dos Esportes, indica que trata-se de uma decisão do Comitê Olímpico Nacional ocorrida no dia 25 de março.



A agência de notícias estatal KCNA já havia informado sobre a reunião, mas sem mencionar a decisão.



A Coreia do Norte é objeto de sanções internacionais por seu programa de armamento nuclear e mísseis proibidos por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O país está mais isolado do que nunca desde que decretou há pouco mais de um ano o fechamento das fronteiras como forma de proteção contra o coronavírus.



Pyongyang afirma que não registrou casos de covid-19 em seu território, mas os especialistas duvidam da informação.