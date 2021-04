Tchê Tchê é a quarta contratação do Atlético-MG para a temporada Divulgação/Atlético-MG

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/04/2021 17:00

Depois de trabalharem juntos em 2016, 2017 e 2019, Cuca e Tchê Tchê se reencontram em 2021, dessa vez no Atlético-MG. O volante foi oficializado pelo clube mineiro nesta terça-feira (6) e chega a pedido do treinador, com quem trabalhou no Palmeiras e no São Paulo.

O jogador de 28 anos, que também atua de lateral-direito, estava no time paulista desde 2019 e assina contrato com a equipe de Belo Horizonte por empréstimo até o final desta temporada.



Tchê Tchê é o quarto reforço do Atlético-MG em 2021 e se junta ao lateral-esquerdo Dodô, ao meia argentino Nacho Fernández e ao atacante Hulk. O volante chega para compor o meio de campo de um time que precisa de um jogador mais de marcação para cuidar também da parte defensiva. No elenco, Cuca já conta com os volantes Jair e Allan.



O Atlético-MG será o terceiro clube a contar com Cuca e Tchê Tchê juntos. O jogador foi comandado pelo treinador pela primeira vez no Palmeiras, em 2016 e 2017, depois de se destacar no Audax, vice-campeão paulista de 2016, sob o comando de Fernando Diniz. Cuca solicitou a contratação do volante e foram campeões brasileiros juntos. Naquela campanha de 2016, ele foi o jogador com mais jogos pelo time alviverde na Série A: 37 das 38 partidas.



Depois, em 2019, Cuca voltou a solicitar a contratação de Tchê Tchê, dessa vez no São Paulo. O jogador pertencia ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o clube tricolor desembolsou aproximadamente R$ 22 milhões na compra. O time do Morumbi, inclusive, não conseguiu honrar as parcelas do negócio e os ucranianos foram à Fifa cobrar - o caso ainda está em discussão na entidade. O contrato do volante com o São Paulo vai até março de 2023.