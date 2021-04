Maraca voltará a receber jogos Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:56

Com o fim das restrições de eventos esportivos a partir de sexta-feira, dia 9, o Campeonato Carioca voltará a ter partidas disputadas na cidade do Rio de Janeiro. Na atualização da tabela da 9ª rodada da competição, a Federação de Futebol do Rio (Ferj) confirmou quatro duelos na capital.

O Fluminense jogará no Maracanã no domingo, contra o Nova Iguaçu, enquanto Madureira e Boavista se enfrentam em Conselheiro Galvão no mesmo dia. Já Portuguesa x Bangu será no sábado no Luso-Brasileiro.



Publicidade

A última partida da rodada na capital será o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Por causa do compromisso do Rubro-Negro na Supercopa do Brasil neste domingo, contra o Palmeiras, o duelo pelo Cariocão será na quarta-feira, dia 14.



Os dois jogos que completam a rodada serão em outras cidades. O Volta Redonda receberá o Botafogo e o Macaé jogará contra o Resende em Bacaxá, ambos no sábado.

Publicidade