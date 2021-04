Foden faz o gol da vitória por 2 a 1 do Manchester City sobre o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Champions League AFP

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:16

O Manchester City teve a chance de encaminhar a classificação para a semifinal da Champions League, mas também por muito pouco não se complicou em casa. Por isso, a vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, ficou de bom tamanho e garantiu a vantagem do empate para a equipe de Pep Guardiola na partida de volta na Alemanha.



Quando Kevin de Bruyne abriu o placar para o City aos 20 do primeiro tempo, em contra-ataque, o Borussia tinha levado mais perigo. Mas após o 1 a 0, o jogo ficou todo para os ingleses, que logo depois tiveram um pênalti que acabou anulado corretamente com o auxílio do VAR.



Apesar da superioridade, o City não criou tanto e, quando chegou, finalizou mal. Ainda assim, o jogo parecia controlado contra um adversário que jogava mal e que não conseguia criar para Haaland finalizar. Pela primeira vez nessa Champions, o atacante norueguês não fez gol em uma partida, mas em compensação deu um passe lindo para Reus empatar aos 39 da segunda etapa.



Mas o City não se abalou e conseguiu marcar o gol da vitória aos 44 com Foden, após jogada de Kevin de Bruyne e passe de Gundogan. Agora, os alemães precisam de uma vitória por 1 a 0 ou por dois gols de diferença. Novo 2 a 1 levará a disputa para a prorrogação.