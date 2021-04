Kevin De Bruyne fica no Manchester City até 2025 Divulgação/Manchester City

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:13

Grande nome do Manchester City e destaque na vitória por 2 a 1 na terça-feira (6) sobre o Borussia Dortmund, pela Champions League, Kevin De Bruyne renovou contrato até 2025. O meia belga de 29 anos inicialmente tinha vínculo até 2023.

"Eu não poderia estar mais feliz. Desde que cheguei ao City, em 2015, tenho me sentido em casa. Eu amo os torcedores, minha família está estabelecida aqui em Manchester e meu próprio jogo tem se desenvolvido muito bem", disse De Bruyne no comunicado oficial divulgado pelo clube.



A permanência do belga foi confirmada poucos dias depois do anúncio da saída do ídolo Sergio Aguero ao fim da atual temporada. Entretanto, De Bruyne manterá a parceria de sucesso com o técnico Pep Guardiola.



"Pep e eu vemos o futebol da mesma forma. Ter esse relacionamento com um gestor é muito importante para mim porque nossos objetivos estão totalmente alinhados e queremos as mesmas coisas", completou.



De Bruyne chegou ao City em 2015, depois de ser comprado junto ao Wolfsburg, da Alemanha. Ao todo, o meia disputou 255 jogos e marcou 65 gols, além de ter dado 105 assistências.