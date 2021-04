Renata Silveira foi contratada pela Globo; narradora já passou pela ESPN e Fox Sports Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:42

Rio - Nesta quarta-feira, dia 7, o SporTV transmite ao vivo e com exclusividade, às 13h45, o confronto entre Inter x Sassuolo, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida, remarcada por conta de um surto de covid-19 que atingiu a equipe de Milão, líder da competição com 68 pontos, marca a estreia da narradora Renata Silveira em partidas da competição.

"A expectativa para narrar esse jogo é grande, por ser o meu primeiro do Campeonato Italiano. Será uma honra estar ao lado do Lédio Carmona, um profissional que sempre admirei muito, e da Nadine Basttos em um jogo muito importante para a líder Inter, que com uma vitória pode abrir uma boa frente para o segundo colocado Milan", diz Renata.