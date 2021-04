Richarlison brilhou na última vez em que o Brasil entrou em campo e marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, em novembro Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:52

Zurique - Sem alterações significativas, a Fifa divulgou nesta quarta-feira o ranking de seleções atualizado com os 185 jogos relativos à última 'Data Fifa', em março. Mesmo com o adiamento das duas rodadas da Eliminatórias Sul-Americanas previstas para março, em decisão anunciada pela Fifa e a Conmebol, o Brasil segue em terceiro lugar. A Bélgica se manteve no topo, seguida pela França, atual campeã do mundo.

A Seleção não entra em ação desde o dia 17 de novembro, quando venceu o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias. O Brasil lidera com 100% de aproveitamento em quatro rodadas e vive a expectativa pela confirmação dos compromissos contra Equador e Paraguai, no início de junho, pelo competição que garante vaga na Copa do Mundo do Catar, em 2022. No mesmo mês, Tite e companhia iniciam a disputa pelo título da Copa América, com sede compartilhada entre Argentina e Colômbia.

Sem mudanças no top 6, o ranking da Fifa tem na evolução da Itália, que subiu três posições, uma novidade. Ausente na Copa do Mundo da Rússia, a Azzurra ocupa o sétimo lugar na lista, seguida da Argentina, em oitavo.

Confira o top 10 da Fifa:

1º - Bélgica: 1783.38 pontos

2º - França: 1757.3

3º - Brasil: 1742.65

4º - Inglaterra: 1686.78

5º - Portugal: 1666.12

6º - Espanha: 1648.13

7º - Itália: 1642.06

8º - Argentina: 1641.95

9º - Uruguai: 1639.08

10º - Dinamarca: 1631.55