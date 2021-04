Por Lance

Publicado 07/04/2021 17:01

Dortmund - O Borussia Dortmund monitora de perto os passos de Sasa kalajdzic. O centroavante do Stuttgart é uma opção de 'reposição' caso Haaland seja negociado na próxima janela de transferências. De acordo com a revista 'Kicker', o atacante, de 23 anos, tem contrato até 2023 e multa rescisória na casa dos 30 milhões de euros, cerca de R$ 200 milhões.

Com altura de jogador atleta de basquete ou vôlei, o austríaco, de 2m, é o principal nome do Stuttgart na temporada, com 13 gols e quatro assistências em 26 partidas na Bundesliga. Em evolução, o atacante é tem presença constante na lista de convocações da seleção da Áustria.

Em quinto lugar no Campeonato Alemão, com 43 pontos, Dortmund está sete atrás do Frankfurt e se vê em uma situação complicada para alcançar a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A não classificação representa perda de receita com impacto direto na decisão acelerar a saída de Haaland, com multa avaliada em mais de R$ 600 milhões. Os espanhóis Barcelona e Real Madrid, além dos ingleses Manchester City, United e Liverpool sonham com a contratação do atacante norueguês.