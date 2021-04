Griezmann com a primogênita Mia AFP

Por Lance

Publicado 08/04/2021 12:26

Rio - O francês Antonie Griezmann, jogador do Barcelona, viveu um momento único e curioso nesta quinta-feira. Nasceu Alba Griezmann, terceira filha do atleta, neste dia 8 de abril. O impressionante é que a primogênita Mia, de cinco anos, e Amaro, de dois, também nasceram nesse mesmo dia.



Mia (foto na matéria) foi a primeira filha de Griezmann e nasceu em 8 de abril de 2016. Amaro nasceu no mesmo dia, porém, em 2019. Agora, Alba segue a tradição familiar.