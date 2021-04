Herdeiros de Marcelinho Carioca, o volante Matheus e o apoiador Lucas acertaram com o Azulão até o fim do Paulista Leonardo Lima/AD São Caetano

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:56

São Caetano do Sul - O DNA da família Surcin será colocado à prova na batalha do São Caetano para evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista. Na companhia do pai, Marcelinho Carioca, os irmãos Lucas e Matheus Surcin assinaram contrato com o Azulão até o fim da competição. No penúltimo lugar na classificação geral, com três derrotas e um empate em quatro rodadas, a equipe do ABC está com o sinal de alerta ligado.

Cria da base do próprio São Caetano, o apoiador Lucas Surcin, assim como o Azulão, busca uma guinada na carreira. Seu último clube foi o Taboão da Serra, em 2019. Desde então, ele estava sem clube. Aos 27 anos, acumula passagens por Audax-RJ, Marília, Tupã-SP, Maracaju-MS, Vitória das Tabocas-PE, Gama, CSA.



O caçula, Matheus, de 23 anos, iniciou carreira nas categorias de base do Corinthians, mas estreou profissionalmente pelo Bangu, em 2018. Depois defendeu o Taboão da Serra e o Capital-DF. Versátil, Matheus joga como volante e lateral-direito.



Em meio à paralisação do Campeonato Paulista, o São Caetano segue a rotina de treinamentos. O Novorizontino é o próximo adversário, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela quinta rodada, ainda sem data definida.