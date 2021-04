Campeão olímpico e mundial nas argolas estará em ação no Pan-Americano de Ginástica Artística, em junho, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto Ricardo Bufolin/Panamerica Press/CBG

Rio - O campeão olímpico Arthur Zanetti já chega ao fim da primeira das duas semana do camping de treinamento com a seleção brasileira de ginástica artística, preparatório para os Jogos Pan-Americanos, de 4 a 6 de junho, no Rio, e a Olimpíada de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto, no Japão. O camping segue até o dia 17, na arena do Time Brasil, no Rio de Janeiro.



"O objetivo desse camping é avaliar os atletas. Já estamos no fim da primeira semana, de treinamento, mas também teremos as avaliações na próxima semana. E essas avaliações vão contar para selecionar a equipe do Brasil para o Pan-Americano e também com certeza – eles não falam né, mas a Comissão Técnica também já está de olho", disse Arthur Zanetti.



O formato de treinamento em bolha ajuda para garantir a segurança e a saúde dos atletas, disse Zanetti, que também gosta de treinar em São Caetano, perto da família. Com saudade e, por ora, à distância, ele acompanha os primeiros passos do filho Liam, que vai completar seis meses.

"A Comissão Técnica precisa juntar todos os atletas avaliar. Para a segurança de todos tem testagem e protocolos bem seguros. E aqui é só ginásio-hotel-ginásio, a gente não faz mais nada. Todos precisam se preocupar com a saúde", avaliou.



A quase 100 dias para a Olimpíada Arthur Zanetti considera que sua preparação está no caminho certo. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e de prata nos do Rio, em 2016, o ginásta destacou o cuidado com o planejamento.

"Estou treinando forte, focado nas argolas, mas fazendo solo e salto de vez em quando para dar uma relaxada na cabeça, para não estressar. Mas o objetivo mesmo é a argolas e o treino está seguindo muito bem. O corpo está respondendo bem aos treinamentos", disse Zanetti.



Os colegas da seleção ajudam a motivar, é uma convivência positiva na avaliação do campeão olímpico. "Estar com os outros atletas da seleção treinando junto é bem legal porque o nível é alto, há a disputa para ver quem vai tirar a melhor nota. E também, ao mesmo tempo, um ajuda o outro a fazer o seu melhor. Isso é importante".