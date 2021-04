Ao lado de Willian, Gabriel Martinelli, que está no radar de Tite, celebra o gol na vitória do Arsenal AFP

Por Lance

Publicado 11/04/2021 17:23

Sheffield - O brasileiro Gabriel Martinelli deixou a sua marca na vitória por 3 a 0 sobre Sheffield United, neste domingo, na cidade de Sheffield, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O francês Lacazette marcou duas vezes. Os Gunners ocupam o nono lugar, com 45 pontos, enquanto o Sheffield, a lanterna, com 14.

Os Gunners abriram o placar ainda no primeiro tempo. Após recuperar a bola, Dani Ceballos deixou Alexandre Lacazette em ótimas condições para marcar. Por parte das duas equipes, faltou calibrar o pé na hora de concluir as jogadas. O Arsenal só acertou duas no gol, enquanto o Sheffield United conseguiu apenas uma.



Após enfrentar dificuldades na criação de chances no ataque, o Arsenal conseguiu fechar a conta da partida na segunda etapa. O time chegou ao campo ofensivo, e, em boa jogada, o brasileiro Gabriel Martinelli marcou o segundo dos Gunners.



Se o 2 a 0 perto do final da partida já estava seguro para o Arsenal, a equipe londrina decidiu marcar mais uma vez. Aos 40 minutos do segundo tempo, Thomas Partey deu a assistência para o segundo gol de Alexandre Lacazette no confronto.



O Sheffield United enfrenta o Wolverhampton às 11h do próximo sábado. O Arsenal, por sua vez, entra em campo nesta quinta-feira contra o Slavia Praga, às 16h.