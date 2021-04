Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Rio Grande do Sul - O técnico Renato Portaluppi não é mais o comandante do Grêmio. De acordo com o portal 'Zero Hora', o treinador foi demitido nesta quinta-feira e o anúncio do clube gaúcho será feito em breve. Renato era o técnico mais longevo do Brasil, com mais de quatro anos ininterruptos no comando do Tricolor Gaúcho.

O treinador não resistiu a eliminação do clube gaúcho na pré-Libertadores contra o Independiente del Valle. A equipe de Porto Alegre foi derrotada nos dois jogos, o primeiro no Paraguai, e o segundo no Rio Grande do Sul. Ambos os jogos terminaram em 2 a 1 para os equatorianos.



Nesta passagem pelo Grêmio, Renato Gaúcho conquistou uma Copa do Brasil (2016), Libertadores da América (2017), da Recopa Sul-Americana (2018), de três estaduais (2018, 2019 e 2020) e uma Recopa Gaúcha (2019).