Lewis Hamilton começou temporada com vitória AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/04/2021 11:10

Rio - Lewis Hamilton cresceu no momento mais importante do fim de semana, desbancou os rivais neste sábado e garantiu a pole position para o GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O heptacampeão foi soberano na sessão classificatória e vai largar em primeiro pela 99ª vez na categoria, à frente dos carros da Red Bull, com Sergio Perez em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Em sua terceira tentativa, Hamilton fez o tempo de 1min14s411, o melhor do fim de semana, pra terminar a sessão classificatória em primeiro. Acostumado a pulverizar recordes, o piloto da Mercedes conquistou sua primeira pole em Ímola, a 30ª em circuitos diferentes, e ficou a uma da centésima.

Publicidade

"Eu não esperava estar à frente dos carros da Red Bull. Mas o nosso carro melhorou bastante. Eu adoro um desafio", destacou o britânico após a classificação. "Acho que ter as duas Red Bull tão próximas é muito legal. Vai ser um desafio muito grande. A primeira volta foi muito boa. Estou muito grato e muito feliz".

A grande surpresa foi a presença de Sergio Pérez na primeira fila. O mexicano ficou a apenas 0s035 de Hamilton e conseguiu o feito de deixar Max Verstappen, seu companheiro de Red Bull para trás. É a melhor posição de largada do piloto, recém-chegado à equipe austríaca. Já o holandês, que tenta ameaçar o reinado do heptacampeão mundial na Fórmula 1, foi 0s087 mais lento que o pole.

Publicidade

Lando Norris bateu na trave. O jovem britânico da McLaren fez uma ótima volta e ficou a apenas 0s043 do tempo de Hamilton, mas teve sua marca deletada por ter excedido os limites de pista na curva Piratella e vai largar apenas em sétimo.

Charles Leclerc foi a melhor Ferrari com o tempo de 1min14s740, e vai sair do quarto posto, seguido pelo francês Pierre Gasly (1min14s790), da AlphaTauri. O australiano Daniel Ricciardo, com a outra McLaren, foi o sexto.

Publicidade

Primeiro colocado nos dois treinos livres da sexta-feira, o finlandês Valtteri Bottas viu seu desempenhou cair muito. O piloto da Mercedes não fez uma boa volta no Q3 e vai largar apenas na oitava colocação, à frente do francês Esteban Ocon, da Alpine. O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, fecha o top 10 em Ímola.

Carlos Sainz (Ferrari), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine) não conseguiram avançar ao Q3 e vão largar, respectivamente, na 11ª, 13ª e 15ª posições.

Publicidade

A largada para o GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, está prevista para as 10 horas (horário de Brasília) deste domingo.