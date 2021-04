Bruno Guimarães e Everton Ribeiro durante treino da Seleção na Granja Comary: volante pode ser novidade Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/04/2021 14:49

Rio - O meia Bruno Guimarães revelou ter vivido um drama em sua chegada à Europa. Em entrevista ao "L'Equipe", o jogador da seleção disse que quase teve depressão por conta de uma lesão no joelho logo após sua chegada ao Lyon.

"É a primeira vez que digo isso. Joguei lesionado por quatro ou cinco meses. Tive uma inflamação severa. Quase entrei em depressão. Eu tive um momento muito difícil. Tive que ficar quatro ou cinco meses treinando e tomando remédios, fazendo infiltrações. Perdi cinco centímetros de massa muscular em uma das minhas pernas. Fiz um esforço para jogar no OL, para jogar na Champions League, quando realmente não estava em condições", disse Bruno.



"Foi um problema no joelho. Eu não conseguia nem brincar com meu cachorro, ou mesmo subir escadas sem que ele me machucasse. Foi um momento difícil para mim. Achei que essa dor nunca iria passar. Mas hoje me sinto ótimo, estou muito perto de ter recuperado a massa muscular que faltava em uma das minhas pernas", completou.