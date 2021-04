Bomba Patch Reprodução

Publicado 19/04/2021 17:48

Rio - A criação da Superliga europeia, com 12 grandes clubes da Europa, segue rendendo polêmica no mundo do futebol. Nesta segunda-feira, o Bomba Patch ironizou o movimento e ameaçou excluir as equipes que integrarem a nova competição.

É Ruim de Aturar! Estão querendo criar uma Master Liga da vida real... pic.twitter.com/DXJ48MtBr7 — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) April 19, 2021 "É ruim de aturar! Estão querendo criar uma Master Liga da vida real", dizia a postagem, em tom de brincadeira.

