A queda do apoiador Amine Harit na disputa com o Lucoqui resume bem a péssima campanha do Schalke na Bundesliga AFP

Por Lance

Publicado 20/04/2021 19:01

Bielefeld - A Bundesliga tem o primeiro clube rebaixado para a Segunda Divisão da Alemanha. Nesta terça-feira, o Schalke 04 perdeu para o Arminia por 1 a 0 e teve sua queda decretada. O gol do jogo foi marcado por Fabian Klos. Em 30 jogos, os Azuis Reais somaram apenas 13 pontos. Hexacampeão alemão, o Schalke 04 se despede após 33 anos na elite.

Fora de casa, o Schalke até que conseguiu resistir à pressão imposta no primeiro tempo pelos donos da casa e concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Aos quatro minutos da etapa final, porém, Klos acertou chute forte de fora da área e o goleiro Fahrmann falhou. A situação ficou ainda pior quando Malick Thiaw foi expulso.



Na atual edição da Bundesliga, o time azul e branco venceu apenas duas partidas, contra Hoffenheim e Augsburg. A fase, entretanto, já não é boa há algum tempo. Com administrações conturbadas nos últimos anos, o Schalke 04 viveu jejum de vitórias na volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia da Covid-19. Nos nove jogos restantes da temporada 2019/20, foram sete derrotas e dois empates.





Este é o quarto rebaixamento da história do clube de Gelsenkirchen, apenas dez anos depois de disputar uma semifinal da Champions League contra o Manchester United. Antes da despedida da elite, o Schalke volta a campo para mais quatro jogos, contra Hertha Berlin, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Colônia.