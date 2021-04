Os quatro grupos da Olimpíada no futebol masculino foram definidos Divulgação/Fifa

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:01

O Brasil já conhece seus três primeiros adversários na busca pelo bicampeonato olímpico na Olimpíada Tóquio-2020. E um deles traz ótimas recordações. Adversário na final da Rio-2016, no Maracanã, que garantiu a conquista do ouro inédito, a Alemanha está no mesmo grupo D da Seleção Brasileira.



Costa do Marfim e Arábia Saudita também estão no caminho e foram vices campeãs sub-23 em seus continentes. O sorteio aconteceu na manhã desta quarta-feira, na sede da Fifa em Zurique, na Suíça.

Comandada por André Jardine, a Seleção Brasileira deve fazer dois amistosos antes da estreia na Olimpíada, contra a Alemanha, em 22 de julho. A Costa do Marfim será o segundo adversário, dia 25, e o Brasil fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita, três dias depois.



Classificam-se os dois primeiros de cada grupo. Se passar às quartas de final, o Brasil pode enfrentar Egito, Espanha, Argentina e Austrália, que estão no Grupo C.



Já a Seleção feminina caiu no Grupo C e enfrentará China, Zâmbia e Holanda. A estreia será contra as chinesas, no dia 21. As holandeses serão as adversárias três dias depois e o Brasil fecha sua participação na fase de grupos contra as africanas, no dia 27.



A Holanda é a atual vice-campeão mundial, perdendo o título para os Estados Unidos, em 2019 na França. E a China é uma das principais forças asiáticas. Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros.



Confira os grupos do futebol masculino:

Grupo A - Japão, África do Sul, México e França

Grupo B - Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

Grupo C - Egito, Espanha, Argentina e Austrália

Grupo D - Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudit



Confira os grupos do futebol feminino:

Grupo E - Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile

Grupo F - China, Brasil, Zâmbia e Holanda

Grupo G - Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia