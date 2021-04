'Cara de Sapato' estará presente no evento Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 12:42

Rio - A segunda rodada da ‘Professional Fighters League’, a PFL, chega repleta de estreias entre os nove duelos do card desta quinta-feira. Entre elas, a do canadense Rory MacDonald e do americano Curtis Millender, que estarão frente a frente na luta principal da noite. A lista dos estreantes conta ainda com três dos cinco brasileiros que estarão em ação.

Publicidade

Antônio “Cara de Sapato”, Gleison Tibau e Cezar “Mutante” se juntam a João Zeferino e Vinny Magalhães, que fazem parte do elenco da PFL desde 2017 e 2018 respectivamente. A segunda rodada da temporada regular, que acontece sem a presença de público em Atlantic City, em Nova Jersey.



O evento terá transmissão ao vivo do Combate, a partir das 18h30.