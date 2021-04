Cristiano Ronaldo foi acusado de estupro pela norte-americana Kathryn Mayorga The Sun/Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 29/04/2021 11:31

A modelo Kathryn Mayorga, que acusa Cristiano Ronaldo de a ter estuprado em um hotel na cidade de Las Vegas, em 2009, exige uma nova indenização de mais de 60 milhões de euros (cerca de R$ 420 milhões na cotação atual).

O valor foi revelado pelo jornal inglês 'Mirror', que explica que a quantia é a soma de 20,7 milhões de euros (R$ 134 milhões) pela "dor e sofrimento passados", mais 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) pela "dor e sofrimento futuros" e 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) por danos punitivos.



Publicidade

A quantia ainda conta com os honorários dos advogados e as despesas jurídicas, que chegam a 2,8 milhões de euros (R$ 18 milhões).



O suposto estupro foi divulgado pela revista alemã 'Der Spiegel', em 28 de setembro de 2019, na primeira vez que Kathryn Mayorga falou sobre o caso. A história já tinha sido revelada em 2017, em documentos difundidos pela plataforma digital Football Leaks.



Publicidade

O caso, porém, não foi julgado porque ambas as partes chegaram a um acordo extrajudicial de pouco mais de 300 mil euros (R$ 1,9 milhão). Porém, em 2018, Mayorga denunciou novamente o jogador de futebol nos Estados Unidos, garantindo que ela estava "mentalmente incapacitada" ao aceitar o acordo, e que também o fez sob coação.



O Caso

Mayorga afirma que o craque da Juventus a atacou em junho de 2009, no Vegas Palms Casino Resort. Ronaldo sempre negou veementemente as alegações, rotulando-as de "notícias falsas".

Publicidade

Na época, a modelo trabalhava na boate do resort e conheceu o craque na área VIP do local. Depois de voltar para sua suíte na cobertura, Mayorga afirma que Ronaldo a convidou para uma banheira de hidromassagem em sua varanda. Lá, o jogador teria ficado nu. A modelo apontou ainda que o beijou com a condição de que ele a deixasse ir.



Porém, Cristiano Ronaldo teria a puxado para cama e tentado ter relações sexuais. Mayorga diz que recusou, tentou se cobrir e gritou: "Não." No final, Ronaldo permitiu que ela saísse do quarto dizendo que sentia muito, e que "geralmente era um cavalheiro”.

Publicidade

"Ele se ajoelhou e me disse: Sou 99 por cento um cara bom, não sei o que há de errado com esse um por cento", contou ela.