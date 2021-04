Aos 35 anos, Sergio Ramos tem sofrido com uma série de lesões e pouco jogou na temporada Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2021 16:39

A novela da renovação de contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal espanhol 'ABC', o zagueiro e capitão da equipe está disposto a reduzir seu salário para permanecer no clube, mas não abre mão de um vínculo por mais duas temporadas.

Os merengues querem renovar com o veterano por apenas mais um ano e ter a opção de estender o contrato do atleta por outra temporada. Por conta dos 35 anos de Ramos, o Real Madrid prefere adotar uma política mais cautelosa e ampliar a permanência do jogador caso seu rendimento seja satisfatório.



Ainda não há nenhuma decisão oficial, mas o entorno do espanhol o recomenda continuar em Madri. Enquanto não há acordo, o zagueiro segue se recuperando de uma lesão para atuar na reta final da temporada e visa ao confronto contra o Chelsea pela semifinal da Champions League.