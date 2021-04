Lutador de sumô morre em luta Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 14:09 | Atualizado 29/04/2021 14:10

Rio - Mitsuki Amano, mais conhecido como Hibikiryu, lutador de sumô, morreu na madrugada de hoje aos 28 anos em um hospital de Tóquio, segundo informações da Associação Japonesa de Sumô.

Segundo o portal Nikkan Sports, ele sofreu uma pancada na cabeça durante uma luta ocorrida no dia 26 de março e estava internado desde então.



O lutador foi golpeado por um adversário no dohyo (área de combate) e, na queda, bateu forte com a cabeça no chão. Ele foi levado ao hospital, perdeu os movimentos corpo e teve a saúde agravada até sofrer uma trombose pulmonar, causa da morte.