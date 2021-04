Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 14:40

Rio - A passagem de Jorge Jesus pelo Benfica pode estar perto do fim. Segundo o portal "Yahoo", o treinador, que está em guerra com o presidente do clube português, Luís Felipe Vieira, não deve renovar seu contrato, que vai até o fim de maio.

Recentemente, o ídolo do Flamengo garantiu que, mesmo com os resultados ruins, só deixaria o Benfica caso fosse demitido.



"Não vou sair do clube. Não me sinto responsável (pelo desempenho). Nem eu, nem os jogadores, nem o presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados. Só eles (jogadores) sabem o que passaram. Uma coisa é ter Covid-19 e estar em casa de "home office", outra coisa é ter Covid-19 e ir correr", disse Jesus durante coletiva em fevereiro.

A cinco rodadas do fim do Campeonato Português, o Benfica ocupa a terceira posição, a dez pontos do líder Sporting. A provável perda da competição colocou ainda mais pressão sobre o trabalho de Jesus.